Giornata degli internati nei campi di concentramento, la cerimonia ad Alessandria della Rocca

Nel corso della ricorrenza della “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”, istituita dalla legge n.6 del 13 gennaio 2025, il Prefetto di Agrigento ha indetto un momento di incontro con giovani e studenti che avrà luogo martedì 22 settembre prossimo, presso il chiostro della biblioteca comunale “Falcone e Borsellino” – Piazza Luigi Inco ad Alessandria della Rocca.

Durante lo svolgimento della cerimonia è prevista la consegna delle Medaglie d’Onore alla memoria di quattro concittadini di questa provincia nei cui confronti è stato attribuito il riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica.

Le Medaglie d’Onore saranno consegnate ai familiari dei seguenti insigniti: COMPARETTO FILIPPO​ di ALESSANDRIA DELLA ROCCA, GALIFI MARIO​CAMPOBELLO DI LICATA, VITELLO CARMELO​ di FAVARA, ZAMMUTO CALOGERO​ CAMPOBELLO DI LICATA

La cerimonia si svolgerà alla presenza dei Sindaci dei Comuni di origine degli insigniti, di altri Sindaci e delle Autorità civili e militari.