Ci sono tre indagati per la morte di Stellario Lo Presti, 54 anni, deceduto all’improvviso nel quartiere Giostra di Messina durante una lite tra due famiglie. La Procura ipotizza i reati di omicidio preterintenzionale e rissa. Il pubblico ministero ha conferito l’incarico al medico legale Alessio Asmundo che ieri pomeriggio ha eseguito l’autopsia nella camera mortuaria. L’esame autoptico rappresenta un primo passo per capire le cause della morte del 54enne. Il consulente della Procura dovrà chiarire se c’è una correlazione tra la rissa che ha coinvolto numerose persone, oltre una decina, oppure se il decesso è avvenuto per cause naturali.