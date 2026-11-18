Drammatico incidente stradale ieri sera lungo la strada statale 626 Gela-Caltanissetta, in contrada Capodarso. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati frontalmente un’auto e un camion. Il bilancio è di una vittima. Si tratta del conducente dell’utilitaria.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che costatare il decesso dell’uomo. Presenti anche gli agenti della polizia stradale di Caltanissetta che si occuperanno delle indagini utili a ricostruire con esattezza la dinamica del drammatico incidente.