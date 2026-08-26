Messina

Nasconde cocaina in una brioche e la consegna ad un paziente in ospedale, arrestata 39enne 

Una dose di circa 3,5 grammi di cocaina, occultata all’interno della brioche che intendeva consegnare a un degente insieme a una granita.

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato in flagranza una 39enne, originaria della Repubblica Ceca e già nota alle Forze dell’ordine, ritenuta responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. L’arresto è stato eseguito presso il Policlinico di Messina, ove alcuni militari della Stazione di Messina Gazzi si trovavano per compiere alcuni accertamenti. A tradire la donna è stato il suo atteggiamento scomposto e insistente con il personale sanitario, dal quale pretendeva di accedere a un reparto al di fuori dell’orario di visita previsto, giustificando l’urgenza con la necessità di consegnare una granita e una brioche a un suo conoscente ivi ricoverato. 

La situazione sospetta che si è così venuta a creare ha quindi indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo nei confronti della donna e le circostanze della sua presenza in ospedale: difatti, la 39enne è stata sottoposta a perquisizione personale ed è stata trovata in possesso di una dose di circa 3,5 grammi di cocaina, occultata all’interno della brioche che intendeva consegnare a un degente insieme a una granita.  Alla luce di quanto emerso, la donna è stata arrestata e collocata agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre la sostanza stupefacente sequestrata sarà inviata ai Carabinieri del RIS di Messina per le necessarie analisi di laboratorio.

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