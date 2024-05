“Rapina e violenza sessuale”, arrestati due extracomunitari

Due cittadini extracomunitari, un 51enne ed una 30enne, sono stati arrestati dai carabinieri a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. Sono accusati, a varo titolo, di rapina, lesioni aggravate, violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. Per l’uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per la donna gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.