Scoperti tre lavoratori in nero, scatta sospensione per un ristorante

Scatta la sospensione per un ristorante a Milazzo, nel Messinese. Durante un controllo i carabinieri del Nucleo ispettorato lavoro di Messina hanno denunciato il titolare dell’attività commerciale per non aver sottoposto il personale alla prescritta visita medica e per la mancata formazione dei dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza. Dalle verifiche è emersa anche la presenza di tre lavoratori in nero, motivo per il quale si è proceduto alla sospensione dell’attività.

In relazione alle irregolarità accertate, a carico del titolare sono state contestate ammende e sanzioni per oltre 28.000 euro. Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio effettuati dai carabinieri della Compagnia di Milazzo durante lo scorso fine settimana tre persone sono state sorprese a bruciare cumuli di rifiuti e sterpaglie con conseguente rischio di propagazione di incendio. Per loro è scattata la denuncia per combustione illecita di rifiuti. Complessivamente sono stati controllati più di 70 veicoli e oltre 110 persone, per 14 è scattata la denuncia.