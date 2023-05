Sorpreso con la droga in un locale della movida, arrestato 19enne

Nella nottata del 2 maggio 2023, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Taormina hanno arrestato, in flagranza di reato, un 19enne, della provincia di Catania, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, predisposti nel centro di Giardini Naxos (ME), nei pressi di un locale molto frequentato dalla movida giovanile, i Carabinieri hanno fermato il giovane che si aggirava nelle adiacenze del locale con fare sospetto. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, i militari hanno trovato nella disponibilità del 19enne 8 grammi circa di marijuana e oltre 3 grammi di cocaina già suddivisa in singole dosi termosaldate, nonché un bilancino elettronico di precisione occultato nella propria autovettura, vario materiale per il confezionamento e 950,00 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il materiale rinvenuto è stato sequestrato unitamente allo stupefacente ed è stato inviato ai Carabinieri del RIS di Messina per le analisi tecniche di laboratorio al fine di stabilirne il grado di purezza e il numero di dosi medie ricavabili. Il 19enne è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di essere condotto dinnanzi al Giudice del Tribunale di Messina per essere giudicato con rito direttissimo. All’esito dell’udienza il Giudice ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri ed ha condannato l’imputato ad un anno e 10 mesi, con pena sospesa per ricorso al rito del patteggiamento.

I servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti proseguiranno, soprattutto nei giorni e nelle fasce orarie interessati dal flusso della movida giovanile su tutto il circondario taorminese, al fine di fornire un’incisiva attività di prevenzione e di dissuasione dei malintenzionati dal compimento di specifici illeciti nell’ambito dello spaccio di droghe.