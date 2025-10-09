Messina

Urtata da auto, cade e batte la testa: 80enne in gravi condizioni

Sulla dinamica del sinistro stradale indagano le forze dell'ordine

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

Incidente sul lungomare Paolo Borsellino di Santa Teresa di Riva, dove una donna di 80 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta a terra. Secondo una prima ricostruzione, l’anziana, originaria di Limina, sarebbe stata urtata di striscio da una Volkswagen Golf, perdendo l’equilibrio e battendo la testa sull’asfalto.

Soccorsa prima da due medici di passaggio e poi dal personale del 118, è stata trasferita in elisoccorso al Policlinico di Messina con un trauma cranico. Il conducente dell’auto ha riferito di avere visto la donna accasciarsi improvvisamente. Sulla dinamica indagano le forze dell’ordine.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Siracusa

Trovato con marijuana e hashish, arrestato baby pusher
Messina

Sara Campanella, l’Ateneo di Messina le conferirà laurea a memoria
Messina

Urtata da auto, cade e batte la testa: 80enne in gravi condizioni
PRIMO PIANO

Colpita da masso muore scalatrice svizzera
dalla Regione

Varato il traghetto Costanza I di Sicilia, servirà la tratta Porto Empedocle-Lampedusa
Ribera

Al via a Ribera il recupero della necropoli di Anguilla