Urtata da auto, cade e batte la testa: 80enne in gravi condizioni
Sulla dinamica del sinistro stradale indagano le forze dell'ordine
Incidente sul lungomare Paolo Borsellino di Santa Teresa di Riva, dove una donna di 80 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta a terra. Secondo una prima ricostruzione, l’anziana, originaria di Limina, sarebbe stata urtata di striscio da una Volkswagen Golf, perdendo l’equilibrio e battendo la testa sull’asfalto.
Soccorsa prima da due medici di passaggio e poi dal personale del 118, è stata trasferita in elisoccorso al Policlinico di Messina con un trauma cranico. Il conducente dell’auto ha riferito di avere visto la donna accasciarsi improvvisamente. Sulla dinamica indagano le forze dell’ordine.
