Violenza in famiglia: picchia la moglie davanti al figlio minore, arrestato 54enne
L'allarme è scattato inizialmente tramite il personale del 118, che ha segnalato una violenta lite in corso all'interno dell'abitazione della coppia
Un grave episodio di violenza domestica ha richiesto l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine a Milazzo nella giornata di ieri, culminando con l’arresto in flagranza di reato di un cinquantaquattrenne. L’uomo è attualmente ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della moglie, una donna di quarantotto anni.
L’allarme è scattato inizialmente tramite il personale del 118, che ha segnalato una violenta lite in corso all’interno dell’abitazione della coppia. Giunti rapidamente sul posto, i militari del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri hanno ricostruito una dinamica drammatica. Secondo i primi rilievi, al culmine di un’accesa discussione, l’uomo avrebbe sferrato un violento pugno al volto della consorte. A rendere l’episodio ancora più tragico è stata la presenza in casa del figlio minorenne della coppia, che ha assistito all’aggressione.
Di fronte alla gravità dell’accaduto e agli elementi raccolti durante gli approfondimenti investigativi immediati, i Carabinieri hanno proceduto senza indugio all’arresto dell’aggressore. L’uomo è stato successivamente trasferito presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, dove si trova ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nel frattempo, la donna è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Milazzo per ricevere tutte le cure mediche necessarie a seguito dei traumi riportati.