Violenza in famiglia: picchia la moglie davanti al figlio minore, arrestato 54enne

Un grave episodio di violenza domestica ha richiesto l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine a Milazzo nella giornata di ieri, culminando con l’arresto in flagranza di reato di un cinquantaquattrenne. L’uomo è attualmente ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della moglie, una donna di quarantotto anni.

L’allarme è scattato inizialmente tramite il personale del 118, che ha segnalato una violenta lite in corso all’interno dell’abitazione della coppia. Giunti rapidamente sul posto, i militari del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri hanno ricostruito una dinamica drammatica. Secondo i primi rilievi, al culmine di un’accesa discussione, l’uomo avrebbe sferrato un violento pugno al volto della consorte. A rendere l’episodio ancora più tragico è stata la presenza in casa del figlio minorenne della coppia, che ha assistito all’aggressione.

Di fronte alla gravità dell’accaduto e agli elementi raccolti durante gli approfondimenti investigativi immediati, i Carabinieri hanno proceduto senza indugio all’arresto dell’aggressore. L’uomo è stato successivamente trasferito presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, dove si trova ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nel frattempo, la donna è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Milazzo per ricevere tutte le cure mediche necessarie a seguito dei traumi riportati.