Sciacca

Interruzione elettrica al sollevamento idrico di contrada Mendolito a Sciacca, possibili disservizi il 31 agosto

L’interruzione interesserà gli impianti di AICA ubicati in contrada Mendolito, provocando il fermo del sollevamento idrico che alimenta i serbatoi comunali.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

AICA informa che E-Distribuzione ha comunicato un’interruzione della fornitura elettrica nel Comune di Sciacca nella giornata di lunedì 31 agosto, dalle ore 8:30 alle ore 16:20.

L’interruzione interesserà gli impianti di AICA ubicati in contrada Mendolito, provocando il fermo del sollevamento idrico che alimenta i serbatoi comunali.

La sospensione dell’impianto potrà determinare la sospensione o la riduzione della fornitura idrica in arrivo ai serbatoi e, di conseguenza, la distribuzione idrica prevista nel territorio comunale di Sciacca nelle giornate del 31 agosto e dell’1 settembre potrà subire slittamenti e limitazioni.

La distribuzione tornerà regolare non appena sarà ripristinata la funzionalità del sollevamento idrico. L’Azienda Idrica Comuni Agrigentini si scusa con gli utenti per gli eventuali disagi e assicura che seguirà l’evoluzione della situazione fino al completo ripristino della regolarità del servizio.

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