Droga tra il freezer e la biancheria, oltre 9 chili di stupefacenti sequestrati: un arresto

Un controllo di routine si è trasformato in un consistente sequestro di droga e a mettere a segno il colpo sono stati i Carabinieri della Stazione San Filippo Neri, con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia. I militari hanno arrestato un palermitano di 35anni, sottoposto agli arresti domiciliari, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’attività, alcuni elementi hanno indotto gli operanti ad approfondire gli accertamenti e ad estendere le verifiche all’abitazione. A dare un contributo decisivo alla ricerca è stato anche il fiuto del cane antidroga, che ha indirizzato l’attenzione dei Carabinieri verso i punti nei quali era stata nascosta la sostanza.

La perquisizione ha così consentito di scoprire 115 panetti di hashish, per un peso complessivo di 8809 chilogrammi, occultati in due differenti punti della casa. Una parte era stata sistemata all’interno del freezer, mentre la restante era stata nascosta sul balcone, in un cesto della biancheria sporca.

Ma la ricerca non si è fermata all’hashish. I militari hanno rinvenuto anche tre involucri sottovuoto contenenti complessivamente 218 grammi di cocaina.

A completare il quadro del materiale sequestrato, 1.750 euro in contanti e un quaderno sul quale erano riportati nomi e cifre. Un documento che, per caratteristiche e contenuto, potrebbe rappresentare una sorta di “libro mastro” dell’attività di spaccio, ipotesi sulla quale saranno adesso svolti ulteriori approfondimenti investigativi per ricostruire il significato delle annotazioni e gli eventuali collegamenti con l’attività illecita.

La droga sequestrata è stata trasmessa al Laboratorio d’Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le verifiche di rito.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale “Pagliarelli” di Palermo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e in attesa dell’udienza di convalida.