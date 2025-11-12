Montevago

Lavori nella diga Garcia, disagi nel servizio idrico a Montevago e Santa Margherita Belice

Saranno eseguiti domani, giovedì 13 novembre, alcuni interventi urgenti alla centrale pompaggio della diga Garcia. A renderlo noto è Siciliacque, spiegando che “i lavori sono necessari a consentire il funzionamento della centrale una volta installata la zattera galleggiante e a prelevare i volumi d’acqua residui al di sotto della quota di derivazione dell’invaso che, a causa della scarsità di piogge, può contare su risorse idriche limitate”.

Contemporaneamente saranno effettuati anche dei lavori di tipo elettrico e idraulico propedeutici all’installazione della nuova centrale di pompaggio che entrerà in funzione non appena sarà completato il raddoppio dell’acquedotto Garcia, opera finanziata con i fondi del Pnrr. Per realizzare tutti gli interventi, incluse alcune riparazioni lungo la condotta, verrà temporaneamente sospeso l’esercizio degli acquedotti Garcia e Montescuro Ovest a partire dalle 7 del 13 novembre.

La sospensione del servizio idrico interesserà i comuni di Trapani (frazioni di Fulgatore, Ummari, Torretta, Asi e Depuratore), Paceco, Erice, il carcere di Trapani, Valderice, Buseto Palizzolo, Custonaci, Santa Ninfa, Calatafimi, Gibellina, Salemi, Partanna, Vita, Poggioreale, Salaparuta, Montevago e Santa Margherita (quest’ultimi due provincia di Agrigento). “Il ripristino delle normali forniture avverrà progressivamente tra le 15 e le 23 di venerdì 14 novembre”, conclude Siciliacque.

(foto di Michele Termine)

