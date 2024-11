Montevago, La Rocca Ruvolo: “finanziate opere pubbliche per 18 milioni di euro nel 2023 e 2024”

“Sono state finanziate a Montevago opere pubbliche per circa 18 milioni di euro tra il 2023 e il 2024, siamo pronti a partecipare ad altri bandi con progetti esecutivi già approvati per circa 4 milioni di euro”. Lo fa sapere in una nota il sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo, che ieri ha presentato la relazione annuale che sarà pubblicata anche sul sito istituzionale del comune.

“Si tratta di finanziamenti significativi – ha sottolineato il sindaco – destinati alla realizzazione e alla riqualificazione di importanti spazi pubblici, risultati raggiunti grazie a un lavoro di squadra che va avanti ormai da anni e che vede quotidianamente impegnati amministratori, dirigenti e dipendenti comunali per non perdere le opportunità di finanziamento utili a migliorare e ammodernare il nostro paese”. Di seguito lo stato di attuazione di tutti i progetti finanziati negli ultimi due anni, che nel dettaglio ammontano a € 17.777.345,50.

Opere completate

Ad aprire l’elenco le opere completate: lavori di catalogazione e restauro della ex chiesa Ss Pietro e Paolo nel vecchio centro; primo stralcio funzionale € 715.188,96; finanziato a valere sulle risorse Fsc nei Comuni della Regione Siciliana. Intervento per efficientamento e riduzione dei consumi energetici dell’impianto di pubblica illuminazione nell’area del centro urbano denominata nuovo centro di trasferimento € 963.477,15; finanziato a valere sui fondi del Po-Fesr Sicilia 2014/2020; lavori di completamento di restauro della ex chiesa SS Pietro e Paolo, vecchio centro di Montevago, € 1.439.372,68; finanziati a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2014-2020; ristrutturazione della casa di riposo “La grande Quercia” € 50.000,00, finanziamento regionale. Realizzazione impianto di compostaggio di prossimità € 219.000,00; finanziato a valere su Po-Fesr Sicilia 2014-2020; lavori di risanamento finalizzati al superamento di accertate carenze tecniche e di sicurezza dell’anfiteatro comunale e la sua area di pertinenza € 231.073,80; Psc Sicilia – Ex Fsc 2014/2020; lavori di efficientamento energetico palazzo comunale € 100.000,00; contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo. Intervento urgente per danni alla viabilità extraurbana di collegamento di abitazioni residenziali sparse al centro urbano in contrada Sajaro € 100.000,00 Drpc Sicilia; lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico, abbattimento delle barriere architettoniche della Scuola Primaria E. Gravina € 757.000,00; lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma dell’edificio adibito a scuola materna Biagio Marino € 1.112.839,25, entrambi finanziati dal Miur. Intervento di ristrutturazione, messa in sicurezza e recupero funzionale della Città dei Ragazzi di Montevago € 1.500.000,00, finanziato valere sui fondi del Piano Nazionale per la Riqualificazione Sociale e Culturale delle Aree Urbane Degradate; ampliamento del cimitero comunale € 136.620,00, fondi comunali.

Lavori in corso di esecuzione

Questi i lavori in corso di esecuzione: efficientamento delle facciate e ripristino degli impianti acque meteoriche negli alloggi di via XV Gennaio e corso del Popolo € 4.610.000,00; finanziato a valere dei fondi Pnrr; lavori di riqualificazione della viabilità urbana nella zona del centro urbano denominata Madonna delle Grazie € 78.000,00; fondi comunali; intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della palestra scolastica annessa al plesso Scuola Primaria Eleonora Gravina € 404.078,00 a valere dai fondi del Pnrr; riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici della scuola dell’infanzia Biagio Marino € 541.832,00 fondi comunali/assunzione mutuo Cassa depositi e prestiti; interventi di efficientamento energetico nella sala consiliare € 62.158,31, a valere sulle risorse del Programma di Azione e Coesione della Sicilia 2014-2020.

Altre opere già finanziate

Ecco, invece, le opere già finanziate per le quali sono in corso procedure per contratto di appalto: riqualificazione della chiesa e dell’ex poliambulatorio siti nell’ex baraccopoli Villaggio Bergamo € 650.000,00; lavori di bonifica ambientale di aree urbane relative ai villaggi Bergamo, Tempo e Trieste € 1.229.722,43; ristrutturazione funzionale, efficientamento e riqualificazione energetica del Centro Civico € 1.793.983,00; tutti a valere dei fondi Fsc 2021-2027. Poi: progetto esecutivo per la rifunzionalizzazione di porzione della scuola B. Marino in mensa scolastica € 218.357,68 a valere del Pnrr; Intervento di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del Rio Cugno di Mezzo € 500.000,00 e ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali della “Strada Sajaro” di Montevago” € 500.000,00, entrambi a valere del Pnrr. Progetto “La città che scorre – Riqualificazione della Villa del Pioppo e dei percorsi itinerari turistici dell’antico centro di Montevago”, € 83.000,00 a valere del Psr Sicilia 2014- 2020.

Progetti esecutivi pronti per partecipazione a bandi di finanziamento

Infine, ecco i progetti esecutivi già approvati e pronti per eventuale partecipazione a bandi di finanziamento: riqualificazione urbana del Villaggio Trieste attraverso la rifunzionalizzazione dei percorsi pedonali, carrabili e la sistemazione dell’area verde € 1.096.000,00; messa in sicurezza, superamento delle barriere architettoniche, manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica e architettonica della Chiesa Madre € 1.908.141,38; nuovo impianto fotovoltaico da 30 kWp con pensilina parcheggio auto a servizio dell’edificio comunale Città dei Ragazzi € 242.221,74; riqualificazione urbana della Piazza Ammiraglio Gravina € 279.090,42 e rifunzionalizzazione del refettorio in aula polifunzionale della scuola primaria E. Gravina € 349.554,25.