Montevago, rigenerazione aree verdi del centro urbano: finanziamento regionale da 50.000 euro

Il Comune di Montevago ha ottenuto un finanziamento regionale di 50.000 euro dall’assessorato Territorio e Ambiente nell’ambito della legge che prevede contributi per lo sviluppo e la rigenerazione del verde urbano ed extraurbano. Ne dà notizia il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo.

“Il contributo – spiega il sindaco – sarà destinato alla rigenerazione delle aree a verde del centro urbano di Montevago, con l’obiettivo di promuovere la riqualificazione ambientale, l’incremento della biodiversità, la mitigazione climatica e la creazione di percorsi didattici verdi. Il progetto mira a realizzare un paesaggio che unisca bellezza estetica e funzionalità ecologica, restituendo alla comunità spazi pubblici accoglienti, sostenibili e capaci di valorizzare l’identità naturale del territorio.

L’intervento – aggiunge La Rocca Ruvolo – si ispira ai principi della macchia mediterranea, privilegiando l’utilizzo di essenze vegetali autoctone e resistenti alle condizioni climatiche locali, in un’ottica di sostenibilità e manutenzione ridotta. Ringrazio l’ufficio tecnico comunale e la presidente del consiglio, Antonella Migliore, per aver seguito l’iter progettuale e per l’impegno costante nel più ampio percorso di valorizzazione urbana e ambientale che l’amministrazione comunale sta portando avanti da diversi anni, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e promuovere una cultura della sostenibilità e del rispetto per il territorio. Un ringraziamento anche all’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusy Savarino, per avere promosso questa lodevole iniziativa in favore dei Comuni siciliani”.