Montevago

Montevago, rigenerazione aree verdi del centro urbano: finanziamento regionale da 50.000 euro

Ne dà notizia il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

Il Comune di Montevago ha ottenuto un finanziamento regionale di 50.000 euro dall’assessorato Territorio e Ambiente nell’ambito della legge che prevede contributi per lo sviluppo e la rigenerazione del verde urbano ed extraurbano. Ne dà notizia il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo.

“Il contributo – spiega il sindaco – sarà destinato alla rigenerazione delle aree a verde del centro urbano di Montevago, con l’obiettivo di promuovere la riqualificazione ambientale, l’incremento della biodiversità, la mitigazione climatica e la creazione di percorsi didattici verdi. Il progetto mira a realizzare un paesaggio che unisca bellezza estetica e funzionalità ecologica, restituendo alla comunità spazi pubblici accoglienti, sostenibili e capaci di valorizzare l’identità naturale del territorio.

L’intervento – aggiunge La Rocca Ruvolo – si ispira ai principi della macchia mediterranea, privilegiando l’utilizzo di essenze vegetali autoctone e resistenti alle condizioni climatiche locali, in un’ottica di sostenibilità e manutenzione ridotta. Ringrazio l’ufficio tecnico comunale e la presidente del consiglio, Antonella Migliore, per aver seguito l’iter progettuale e per l’impegno costante nel più ampio percorso di valorizzazione urbana e ambientale che l’amministrazione comunale sta portando avanti da diversi anni, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e promuovere una cultura della sostenibilità e del rispetto per il territorio. Un ringraziamento anche all’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusy Savarino, per avere promosso questa lodevole iniziativa in favore dei Comuni siciliani”.

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