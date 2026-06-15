Progetto Polis, riqualificato e inaugurato il nuovo ufficio postale di Montevago

Montevago ha un nuovo ufficio postale, riqualificato e ammodernato nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane. Un intervento per semplificare la vita dei cittadini nei centri più piccoli, portando i servizi telematici della Pubblica Amministrazione direttamente in paese.

Grazie agli “Sportelli Unici” di prossimità, sarà possibile accedere 24 ore su 24 a documenti di identità, certificati anagrafici, giudiziari, previdenziali e servizi alle regioni, in modo completo, veloce e digitale.

“Un passo avanti per Montevago e per tutti i montevaghesi. Un ringraziamento al Responsabile Relazioni Istituzionali Territoriali Macro Area Sicilia di Poste Italiane, Davide Tusa, per aver seguito il progetto”. dichiara la sindaca Margherita La Rocca Ruvolo a margine della cerimonia di inaugurazione del nuovo ufficiale.