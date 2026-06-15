Progetto Polis, riqualificato e inaugurato il nuovo ufficio postale di Montevago
Taglio del nastro questa mattina alla presenza di Davide Tusa Responsabile Relazioni Istituzionali Territoriali Macro Area Sicilia ed il sindaco della cittadina Margherita La Rocca
Montevago ha un nuovo ufficio postale, riqualificato e ammodernato nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane. Un intervento per semplificare la vita dei cittadini nei centri più piccoli, portando i servizi telematici della Pubblica Amministrazione direttamente in paese.
Grazie agli “Sportelli Unici” di prossimità, sarà possibile accedere 24 ore su 24 a documenti di identità, certificati anagrafici, giudiziari, previdenziali e servizi alle regioni, in modo completo, veloce e digitale.
“Un passo avanti per Montevago e per tutti i montevaghesi. Un ringraziamento al Responsabile Relazioni Istituzionali Territoriali Macro Area Sicilia di Poste Italiane, Davide Tusa, per aver seguito il progetto”. dichiara la sindaca Margherita La Rocca Ruvolo a margine della cerimonia di inaugurazione del nuovo ufficiale.