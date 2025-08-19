Violenta grandinata a Montevago, il comune chiede lo stato di calamità naturale
L'evento del 16 agosto in pochi minuti ha spazzato via il lavoro di un anno
Il Comune di Montevago ha ufficialmente richiesto alla Regione Siciliana la dichiarazione dello stato di calamità naturale a seguito della violenta grandinata che ha colpito il territorio nel pomeriggio del 16 agosto. L’evento meteorologico ha causato gravi danni al settore agricolo, compromettendo gravemente le coltivazioni e le attività produttive locali, soprattutto quelle legate all’economia del vino e dell’olio. Tutti gli agricoltori del territorio che hanno subito danni sono stati già invitati a presentare istanza di riconoscimento danni presso la Condotta Agraria di riferimento per avviare le procedure tecniche di sopralluogo. Questo il commento della sindaca di Montevago Margherita La Rocca Ruvolo: “In pochi minuti è stato spazzato via il lavoro e l’economia agricola di un anno”.