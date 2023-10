Antenna via Verga a Naro, il comitato blocca i lavori: “ma l’Amministrazione per chi lavora”

“Oggi l’impresa si è presentata in via Verga per i lavori dell’Antenna. Noi, come comitato cittadino, continuano ad opporci e chiediamo all’Amministrazione se lavorano per il bene della città o per qualche altro perchè se lavorano per noi cittadini naresi che facciamo la giusta comunicazione alla ditta per sospendere i lavori”. Cosi Lillo Destro del comitato No antenna Via Verga. Una storia che si protrae da mesi, i cittadini dopo aver costituito un comitato, hanno raccolto delle firme e hanno già una prima volta bloccato i lavori; successivamente sono stati ascoltati in un consiglio comunale aperto e una richiesta di sospensiva dei lavori era stata avviata dall’Amministrazione guidata dal sindaco Maria Grazia Brandara, ma questa mattina è arrivata la ditta per iniziare i lavori.