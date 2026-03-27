Naro

Bullismo e cyberbullismo, lezione dei Carabinieri a Naro

Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Licata, Cap. Marco Massimino, accompagnato dal Comandante della locale Stazione, hanno incontrato gli studenti del “Galileo Galilei” e “San Giovanni Bosco”.

Pubblicato 28 minuti fa
Da Redazione

A Naro, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Licata, Cap. Marco Massimino, accompagnato dal Comandante della locale Stazione, ha incontrato circa 250 tra studenti e docenti dell’I.S.S.S. “Galileo Galilei” – sede di Naro – e della scuola secondaria di primo grado dell’I.C.S. “San Giovanni Bosco”.

Nel corso degli incontri sono stati affrontati temi di particolare attualità e interesse per le giovani generazioni, tra cui bullismo e cyberbullismo, con particolare attenzione ai rischi connessi all’uso improprio dei social network, al rispetto delle regole e al valore della legalità come fondamento della convivenza civile e delle scelte responsabili nella vita quotidiana.

Un momento di riflessione è stato inoltre dedicato alla recente Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, celebrata il 21 marzo scorso, richiamando l’importanza del ricordo e dell’impegno quotidiano di ciascuno nella difesa dei valori di giustizia, responsabilità e partecipazione civile.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di collaborazione tra Arma dei Carabinieri e istituzioni scolastiche, volto a promuovere tra i ragazzi una sempre maggiore consapevolezza sui temi della legalità e della cittadinanza attiva.

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