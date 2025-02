Droga nel centro storico di Naro? Carabinieri setacciano San Gaetano

I Carabinieri di Naro e i colleghi dello squadrone Cacciatori di Sicilia sono stati impegnati, per tutta la giornata di ieri, in un’operazione che ha interessato parte del quartiere di Sant’Agostino con un’attenzione particolare a Vicolo Zicari, Discesa San Gaetano e Via Donnaligara.Probabilmente si tratta di un controllo speciale dedito al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti ma permane il riserbo da parte delle autorità.