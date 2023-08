Il progetto “Into the Jungle” vince il concorso per riqualificazione impianto sportivo a Naro 

Nell’ambito delle azioni sinergiche tra il territorio della Provincia di Agrigento e il Polo Territoriale universitario di Agrigento, si inquadra il concorso per studenti universitari indetto dal Comune di Naro. Si tratta di un’iniziativa promossa dalla Sindaca del Comune di Naro, Maria Grazia Brandara, in collaborazione con il Laboratorio di Progettazione Ambientale tenuto da Federica Fernandez, docente del Corso di Laurea in Architettura e Progetto nel Costruito del Polo Territoriale Universitario di Agrigento_Università di Palermo.

Il dialogo tra l’amministrazione comunale e l’Università rappresenta un esempio concreto di come istituzioni accademiche ed Enti locali possano collaborare per promuovere idee innovative per lo sviluppo urbano sostenibile, promuovendo il coinvolgimento attivo dei giovani al fine di impegnarli nella crescita e valorizzazione del territorio. Al progetto “Into the Jungle” di Giulia Iacona e Maria Licata va il Primo premio di 1.000,00 euro del Concorso di Idee per la riqualificazione di un edificio e dell’impianto sportivo di via Euripide, mentre il secondo premio di euro 500,00 è assegnato al progetto “Naro” di Maria Giovanna Vella e Jlenia Moscatello.

Infine, Terzi, ex aequo, con un premio di euro 250,00 ciascuno, i progetti del gruppo costituito da Giuseppe Fiorentino e Alba Ettari e del gruppo di Federica Marchese Ragona e Salvatore Indelicato Tutti gli elaborati di progetto saranno esposti nelle sale del Castello di Naro fino al 31 Dicembre 2023.