



I Carabinieri del Reparto Territoriale di Termini Imerese coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia e del 9° Nucleo Elicotteri Carabinieri, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa, dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese – Dott.ssa Erina Cirincione, su richiesta della Procura della Repubblica guidata dal Dott. Angelo Vittorio Cavallo, nei confronti di 10 persone accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le complesse attività investigative hanno permesso di raccogliere un grave quadro indiziario nei confronti degli indagati che, è stato ampiamente condiviso dalla Procura della Repubblica termitana. Le indagini finalizzate al contrasto del fenomeno dello spaccio di droghe pesanti e leggere anche in danno di minori, coordinate dal Sostituto Procuratore Dott. Manfredi Lanza, sviluppatesi attraverso intercettazioni telefoniche, servizi di osservazione, pedinamenti e registrazioni effettuate con sistemi di videosorveglianza,hanno permesso di smantellare ben sette piazze di spaccio operanti nei territori di Termini Imerese, Campofelice di Roccella e Trabia e, consentito, di ricostruire oltre 300 cessioni di cocaina, crack e hashish il cui provento è stato stimato in 90.000 euro mensili. Il provvedimento ha interessato complessivamente dieci persone, sette uomini e tre donne, tra cui anche due coppie di coniugi. Per sei degli indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere presso la casa circondariale “Burrafato” di Termini Imerese, per uno degli indagati è stata disposta la misura degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico e, per le restanti tre persone, tutte donne, è scattato non solo l’obbligo di permanenza domiciliare notturna ma anche l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’attività investigativa svoltasi tra marzo 2025 e aprile 2026, aveva portato nel novembre 2025 a due arresti in flagranza di reato con il sequestro di oltre 380 grammi tra crack, cocaina e hashish. Tra le sei persone destinatarie dell’odierno provvedimento, figurano i due soggetti arrestati nel novembre del 2025 nel corso di un’operazione che, aveva permesso di individuare un magazzino nella zona bassa di Termini Imerese adibito alla trasformazione della cocaina in crack tramite il processo di basatura, droga destinata alle varie piazze di spaccio. Nell’ambito della medesima operazione, i Carabinieri avevano individuato anche altre due abitazioni situate a Termini Imerese utilizzate come basi per tagliare e confezionare lo stupefacente destinato alla vendita. Inoltre, nel corso di un’altra perquisizione eseguita nei confronti di uno degli odierni indagati che, all’epoca dei fatti si trovava agli arresti domiciliari, erano state rinvenute altresì 18 cartucce di vario calibro ed un coltello a serramanico.

La posizione di altri due dei dieci indagati si è aggravata ulteriormente. Al primo viene contestato anche un episodio di estorsione, infatti in base a quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe preteso il pagamento dei debiti di droga accumulati da un assuntore per l’acquisto di diverse dosi non pagate. Dopo avergli rivolto continue e reiterate minacce verbali per costringerlo ad estinguere il debito, l’indagato è arrivato ad intimidire la vittima fino a farsi consegnare una moto da cross del valore pari al credito accumulato. Al secondo viene contestato invece un episodio di furto di un motociclo che, secondo i Carabinieri, sarebbe stato restituito al legittimo proprietario con il metodo del cd. “cavallo di ritorno”, dietro il pagamento della somma di 500,00 euro. Infine durante le attività di esecuzione, si è anche proceduto al sequestro, disposto dalla Procura della Repubblica, di alcuni mezzi utilizzati durante l’attività di spaccio da parte degli indagati. Le indagini proseguono per definire tutti gli aspetti della vicenda e le eventuali ulteriori responsabilità.