Una farfalla di cinque metri per quattro, ideata da Giovanna Barna e realizzata insieme alla madre Sina D’Antoni. L’assemblaggio è stato completato con la collaborazione delle uncinettiste di Sciacca Experience. L’inaugurazione il 25 novembre al Comune di Sciacca. Un progetto nato da un’intuizione, cresciuto punto dopo punto e diventato un simbolo di libertà e speranza. Si chiama Mariposa la grande farfalla colorata ideata da Giovanna Barna per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne.

Il nome richiama le sorelle Mirabal, Patria, Minerva e María Teresa, soprannominate Mariposas, assassinate il 25 novembre 1960 nella Repubblica Dominicana per il loro impegno contro la dittatura. La loro storia è all’origine della scelta di questa data come Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dalle Nazioni Unite nel 1999. A dare forma all’idea sono state soprattutto le mani di Sina D’Antoni, mamma di Giovanna, che ha realizzato gran parte delle 1.200 piastrelle all’uncinetto, ciascuna di 10 centimetri per lato. Quattro anni di lavoro e passione per creare un mosaico di colori che, grazie alla successiva collaborazione delle uncinettiste di Sciacca Experience, è stato assemblato su una base di raso gialla, dando vita a una farfalla di ben cinque metri per quattro.

L’opera sarà presentata mercoledì 25 novembre alle ore 10.30 nell’Atrio Superiore del Comune di Sciacca, dove resterà esposta per una settimana. Mariposa sarà anche un’installazione interattiva: i visitatori potranno posizionarsi al centro delle grandi ali e scattare una fotografia, come se la farfalla appartenesse a ciascuno di loro. Un modo originale per diventare parte di un messaggio che invita a non restare indifferenti. Giovanna Barna, ancora una volta, mette la propria creatività e sensibilità artistica al servizio della città, trasformando un lavoro artigianale in un’iniziativa dal forte valore civile. 1.200 piccoli quadrati, un’unica grande farfalla: perché nessuna donna debba mai rinunciare alla propria libertà e al diritto di volare senza paura.