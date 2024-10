Maltempo a Naro, la conta dei danni dopo il temporale

La Protezione Civile di Camastra è rimasta operativa a Naro fino alle 12:00, quando è stata chiamata a intervenire a Licata a causa dell’esondazione del fiume Salso. – ha dichiarato il Sindaco di Naro Milco Dalacchi.

“Li ringraziamo per il loro tempestivo e prezioso intervento. Attualmente, una squadra operativa per conto dell’Anas sta lavorando per ripristinare la viabilità delle seguenti strade: Naro – Canicattì, Naro – Agrigento, Naro – Camastra. Successivamente, sarà effettuata la pulizia della strada che porta al campo sportivo, dove è crollato un muro. Inoltre, sono stati messi in sicurezza l’albero in Piazzetta Pertini (San Calogero) e quello di fronte alla scuola elementare in via Dante.Rimaniamo in costante aggiornamento e vi terremo informati sugli sviluppi.” – continua Dalacchi