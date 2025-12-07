Naro

Manca il parere igienico-sanitario, chiusa la Guardia medica di Naro

Il sindaco Dalacchi chiarisce la motivazioni della chiusura

“Si informa la cittadinanza che dal 6 dicembre 2025 il servizio di Guardia Medica non sarà più operativo nei locali di via Dante, ma verrà temporaneamente trasferito presso la sede di Camastra su disposizione dell’ASP di Agrigento”. A renderlo noto è il sindaco di Naro Milco Dalacchi che nel post pubblicato chiarisce le motivazioni della chiusura.

“La struttura comunale di via Dante era stata concessa in affidamento all’ASP, che aveva l’obbligo di acquisire il parere igienico–sanitario e di garantire tutte le attività di manutenzione ordinaria necessaria per la piena funzionalità dei locali. Tale parere igienico-sanitario, dice il primo cittadino, che andava ottenuto prima dell’utilizzo dei locali, non risulta essere stato rilasciato. L’ASP, pertanto, ha disposto lo spostamento del servizio comunicandolo ufficialmente al Comune nella giornata di ieri. Come Amministrazione, riteniamo corretto informare i cittadini solo quando gli atti sono ufficiali, evitando inutili allarmismi o notizie non confermate”, ha concluso il sindaco Dalacchi.

