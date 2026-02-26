Catania

Incendio in un appartamento, diversi intossicati anche una neonata di due mesi

Gli inquirenti, insieme ai tecnici dei vigili del fuoco, sono già al lavoro per accertare le cause che hanno innescato il rogo all’interno dell’appartamento.

Pubblicato 24 minuti fa
Da Redazione

Un incendio è divampato al secondo piano di un edificio di otto piani situato in corso Matteotti a Giarre. Le fiamme hanno sprigionato una densa colonna di fumo che ha rapidamente invaso i piani superiori, scatenando il panico tra i residenti e i passanti. Il bilancio provvisorio parla di diverse persone rimaste intossicate a causa delle esalazioni. Tra i momenti di maggiore apprensione si registra il salvataggio di una neonata di appena due mesi che aveva accusato un malore a causa dei fumi inalati. Fortunatamente, la piccola è stata messa in sicurezza dai soccorritori e le sue condizioni di salute sono state giudicate buone dai medici dopo i primi accertamenti. Per due delle persone coinvolte è stato invece necessario il trasferimento d’urgenza, a bordo delle ambulanze del 118, presso l’ospedale Cannizzaro di Catania.

Oltre alle numerose squadre dei vigili del fuoco, impegnate nello spegnimento delle fiamme e nella successiva verifica della stabilità dell’immobile, sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri della compagnia locale e gli agenti della polizia locale. Le forze dell’ordine hanno provveduto a isolare l’area per permettere le operazioni di soccorso e a gestire la folla di cittadini accorsi in strada.

Gli inquirenti, insieme ai tecnici dei vigili del fuoco, sono già al lavoro per accertare le cause che hanno innescato il rogo all’interno dell’appartamento.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 7/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Politica

Raffadali, approvato bilancio di previsione; Cuffaro: “confermata la solidità finanziaria”
Catania

Incendio in un appartamento, diversi intossicati anche una neonata di due mesi
Naro

Naro: frana in area di massimo rischio: chiusa Via Porta Vecchia
Palma di Montechiaro

Si asfalta la strada di contrada Ciotta, Castellino: “felici del traguardo raggiunto”
Caltanissetta

Colpisce con un martello il compagno di classe, 15enne fermato
Realmonte

Alle Uncinette Realmontine un assegno di donazione da parte del Galp Flag “Il Sole e l’Azzurro”
banner italpress istituzionale banner italpress tv