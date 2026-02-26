Politica

Raffadali, approvato bilancio di previsione; Cuffaro: “confermata la solidità finanziaria”

Dall’analisi del rendiconto emerge un quadro economico-finanziario positivo, che evidenzia i risultati concreti del percorso di risanamento intrapreso negli ultimi anni

Pubblicato 20 minuti fa
Da Redazione

L’Amministrazione comunale di Raffadali comunica con soddisfazione che il bilancio di previsione è stato approvato nel pieno rispetto dei termini di legge, confermando l’impegno dell’Ente verso una gestione finanziaria rigorosa, trasparente e responsabile. Dall’analisi del rendiconto emerge un quadro economico-finanziario positivo, che evidenzia i risultati concreti del percorso di risanamento intrapreso negli ultimi anni. In particolare, i dati certificano che il piano programmato è stato pienamente attuato, consentendo di risanare, nell’arco di tre anni, un disavanzo superiore agli 8 milioni di euro.

“L’approvazione del bilancio nei tempi previsti rappresenta un segnale importante di stabilità e affidabilità amministrativa. I risultati del consuntivo confermano la bontà delle scelte adottate e il lavoro serio portato avanti dall’Amministrazione. In tre anni siamo riusciti a risanare un disavanzo significativo, superiore agli 8 milioni di euro, riportando i conti del Comune su un percorso di equilibrio e sostenibilità. Questo risultato è frutto di una gestione attenta e di una programmazione responsabile, che oggi ci consente di guardare al futuro con maggiore serenità e di continuare a investire nei servizi per la comunità”, dichiara il sindaco Silvio Cuffaro.

 L’Amministrazione continuerà a operare nel solco del risanamento e dello sviluppo, mantenendo alta l’attenzione sulla qualità dei servizi e sulla sostenibilità dei conti pubblici, nell’interesse dei cittadini di Raffadali.

