Naro in lizza per la conquista del titolo “Il borgo dei borghi 2024″

Il Comune di Naro, in provincia di Agrigento, è stato inserito tra i 20 centri in gara per la conquista del titolo di “Il borgo dei borghi 2024”’, all’interno del programma di Rai3 “Kilimangiaro”.

“Un’opportunità per conseguire il titolo de “Il Borgo dei borghi 2024” che darà lustro a Naro ma anche all’intera Sicilia. Una bella occasione per farsi conoscere e apprezzare in tutta Italia”, ha dichiarato la sindaca Maria Grazia Brandara che ha già provveduto ad inviare una lettera a tutti i Sindaci della Sicilia per chiedere il sostegno tramite voto.

Tra i primi a sostenere Naro c’è il Comune di Capaci guidato da Pietro Puccio, e il Consorzio “Castelli di Sicilia”. La votazione, gratuita, è aperta dal 25 febbraio al 17 marzo 2024 sul sito https://www.rai.it/borgodeiborghi/. Ogni, maggiorenne registrato su RaiPlay può votare una volta al giorno.