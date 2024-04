Naro, scava nel suo terreno e trova un ordigno bellico 

Stava lavorando nel suo appezzamento di terreno in contrada Pizzo Giummello quando, dopo aver effettuato uno scavo, ha trovato un ordigno bellico. Un agricoltore di Naro ha così chiamato immediatamente i carabinieri della locale stazione che sono intervenuti sul posto. L’intera area è stata isolata e sono in arrivo i militari dell’Esercito specializzati in questo tipo di operazioni. L’ordigno bellico misura circa 30 centimetri.