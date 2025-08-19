Naro

Naro, Via Rosa sfigurata: porte sfondate e vernice azzurra sui prospetti

Il protagonista di tale vicenda un cittadino extracomunitario

Pubblicato 2 minuti fa
Da Gabriele Terranova



A Naro, in Via Rosa, un cittadino extracomunitario avrebbe prima occupato delle case disabitate portando in strada mobili e suppellettili che erano al loro interno e poi avrebbe dipinto di azzurro, con rullo e pennello, prospetti, scale e portoni delle abitazioni di quella porzione di centro storico appena sotto il Duomo Normanno.
Una situazione che ha dell’inverosimile e che è stata immediatamente protagonista delle foto dei tanti turisti in giro per Naro negli ultimi giorni che increduli hanno provato a chiedere lumi ai residenti della zona che oltre a dirsi spaventati non hanno saputo spiegare oltre.

