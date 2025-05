Raid nelle campagne di Naro, danneggiati sei alberi nel terreno di un 35enne 

Un altro, l’ennesimo, raid vandalico nelle campagne della provincia di Agrigento. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto in contrada Noce, a Naro. Qualcuno si è intrufolato nel fondo agricolo di proprietà di un trentacinquenne e ha danneggiato sei alberi di ulivo.

A fare la scoperta è stato il proprietario. All’uomo non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri. Al via le indagini dei militari dell’Arma per cercare di dare un’identità al responsabile del gesto.