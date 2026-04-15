“Tre giorni con Maria” a Naro

Il Pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa giunge in arcidiocesi di Agrigento, nella unità pastorale di Naro, costituita dalla chiesa madre, Sant’Agostino e San Francesco, dove sosterà dal 16 al 19 aprile.

Don Giuseppe Scozzari, parroco della Unità pastorale di Naro, spiega: “Ritengo che esperienze missionarie come quella della “Tre Giorni con Maria” infondano nuova vitalità ed energia alle comunità ecclesiali dove giungono. I missionari portano Maria Pellegrina e con essa ed insieme ad essa condividono il bene più prezioso: le testimonianze e l’esperienza di vita. Accogliere questa missione che l’Unità pastorale di Naro ha già vissuto una prima volta è per me una possibilità di raccogliere i frutti di una esperienza già vissuta con l’orizzonte rivolto già al futuro nel quale vorrei poter realizzare una vera e propria missione popolare con i missionari vincenziani”.

Il Pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa ha preso avvio l’11 novembre 2020, in Vaticano, con la benedizione di Papa Francesco in ricordo del 190° anniversario delle apparizioni a Santa Caterina Labouré e guarda al 27 novembre 2030, quando si celebrerà il bicentenario. Possono aggiungersi nuove tappe a questa iniziativa promossa dai Missionari Vincenziani d’Italia in collaborazione con la Famiglia Vincenziana: coloro che fossero interessati a promuovere un tempo breve di animazione pastorale con due missionari vincenziani accompagnati da una Figlia della Carità di San Vincenzo de’ Paoli e la sacra effigie della Madonna della Medaglia Miracolosa, possono contattare la Commissione della “Tre Giorni con Maria” all’indirizzo e-mail: evangelizzazione@vincenziani.org o al numero Whatsapp: +39 349 534 09 24.

Spiega padre Mario Sirica CM, responsabile della Commissione delle iniziative di evangelizzazione itinerante di cui fa parte la “Tre giorni con Maria”: “È una proposta che ravviva la devozione a Maria attraverso la catechesi, il sacramento della riconciliazione, i dialoghi spirituali: quando si riflette su Maria tutto porta a Gesù. È un’esperienza di grazia anche per i parroci che ci chiamano. Spesso mi è capitato di constatare la meraviglia dei parroci nel vedere la grande affluenza in occasione della “Tre giorni con Maria” in questo tempo dove leggiamo che l’affluenza nelle nostre chiese è molto bassa”. Sottolinea padre Sirica: “In generale, diamo questo suggerimento: dare spazio alla popolazione della parrocchia che vive una situazione di povertà materiale e spirituale. Ecco perché chiediamo che ci sia sempre attenzione alle visite agli ammalati, alla confessione, alle RSA. La nostra attenzione è mirata a una fascia di popolazione che vive un momento particolare della vita o una fase”.

Suor Marisa Pitrella ha fatto parte del team di animazione della scorsa tappa e sottolinea: “La missione a Pezzalunga Gaudiello diocesi di Acerra è stata un’esperienza molto forte. Abbiamo avuto una bella e semplice accoglienza. Un tempo di grazia che ha visto la partecipazione di molte persone. In particolare, la Madonna è stata accolta nella casa circondariale di Arienzo dove i fratelli hanno vissuto un momento di catechesi e la celebrazione Eucaristica. Abbiamo respirato emozione, familiarità, gioia, serenità, una speranza che apre un nuovo cammino. Abbiamo avuto la gioia di incontrare i bambini che hanno vissuto il loro primo incontro con Gesù attraverso il Sacramento della Riconciliazione. La Madonna è stata visitata da molte persone. Desiderano aprire un gruppo della medaglia miracolosa. Siamo rientrati a casa pieni di gioia e con la certezza che la Chiesa è una fraternità sempre in crescita”

Il programma della tappa di Naro del pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa prevede i seguenti appuntamenti:

giovedì 16 aprile alle 18 in Piazza Marconi (Santa Marigè), Accoglienza dell’effige della Madonna della Medaglia Miracolosa e processione verso la Chiesa di San Francesco; alle 19 Santa Messa presieduta dal Vicario Generale; alle 21 Adorazione Eucaristica A TU x Tu con Dio sotto lo sguardo di Maria.

Venerdì 17 aprile alle 9 in chiesa di san Francesco le Lodi mattutine; dalle 09.45 alle 10.45 Incontro con gli studenti dell’Istituto Federico II; dalle 11.15 alle 12.30 Incontro con la Scuola Sant’Agostino; alle 12:45 visita al comando dei Carabinieri; alle 15.30: Apertura chiesa di San Francesco; alle 16 Catechismo con i bambini della scuola elementare; alle 17 Incontro con il Volontariato Vincenziano; alle 18 il Santo Rosario e alle 18.30 la Santa Messa a San Francesco; alle 19.30 Incontro del missionario con il gruppo giovani; alle 20.30 la Catechesi aperta a tutti.

Sabato 18 aprile alle 9 in chiesa San Francesco Lodi mattutine; alle 09.45 Incontro con gli ospiti della RSA San Calogero; alle 11 Incontro con le comunità Grande Famiglia ed Estia; alle 15.30 chiesa Santa Caterina; dalle 16 alle 17 la Venerazione silenziosa della Madonna; dalle 17 alle 18 nella chiesa di Santa Caterina Catechesi per tutti i collaboratori parrocchiali; alle 18 la Processione della Madonna (tratto Santa Caterina – San Francesco); alle 18.30 la Santa Messa e al termine la Rappresentazione sacra de “¡ContemplAttivi”, La promessa che non si rompe – Caterina Labouré.

Domenica 19 aprile alle 9 la Santa Messa a San Francesco; alle 11 la Santa Messa a San Francesco; alle 15.30 Apertura chiesa di San Francesco; alle 19.00 in chiesa di San Francesco la Celebrazione Eucaristica.

In tutte le messe distribuzione delle medaglie miracolose. Durante la missione i sacerdoti saranno disponibili per le confessioni.