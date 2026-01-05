Licata

A Licata mozzata la testa a un gatto: al via le indagini

Una segnalazione è già stata inoltrata al comando della Polizia Municipale

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Orrore in via Ortega, periferia cittadina, dove ad uno dei gatti randagi della zona è stata mozzata la testa. La scoperta è stata fatta questa mattina dai residenti della zona. Il cadavere senza testa del gatto era per strada e una segnalazione è già stata inoltrata al comando della Polizia Municipale. “Un gesto assurdo e davvero inqualificabile nei confronti di uno dei gatti randagi che da mesi frequentano innocentemente via Ortega. Non si capisce davvero una violenza simile”, si legge tra i commenti su facebook.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Apertura

Maxi traffico illecito di rifiuti tra Niscemi e Licata: chi sono gli indagati agrigentini 
Ultime Notizie

Mafia, 46 anni fa l’omicidio di Piersanti Mattarella: tra misteri e depistaggi
Sicilia

Tar, inammissibile il ricorso contro il piano rifiuti della Regione
Mafia

Mafia, 42 anni fa l’omicidio di Pippo Fava
Licata

A Licata mozzata la testa a un gatto: al via le indagini
PRIMO PIANO

Donna truffata per 100 mila euro, tre denunciati: uno è agrigentino
banner italpress istituzionale banner italpress tv