Agrigento Capitale della cultura: questore Ricifari richiama sindaci

“Ci stiamo aprendo ad una stagione turistica i cui dati provinciali ‘parlano’ di una crescita significativa. Non credo che sia l’effetto del richiamo ‘Agrigento Capitale italiana della cultura’ che si avrà nei prossimi due anni. E’ scontato però che non giova avere una recensione negativa perché la città viene trovata sporca o in disordine, perché c’è abusivismo o perché non vengono rispettate le regole del Codice della strada. E non lo si può permettere per amor proprio”. Lo ha detto il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, durante la presentazione del nuovo dirigente del commissariato di Licata: il commissario capo Giuseppe Garro che prende il posto del vice questore Cesare Castelli, trasferito all’Anticrimine. “Tutta la provincia è coinvolta nell’anno in cui Agrigento sarà capitale italiana della cultura. E manca un anno e mezzo, nemmeno. Bisogna arrivarci preparati, essere più efficienti ed efficaci – ha richiamato, di fatto, tutti gli amministratori il questore Ricifari – . Se ci muoviamo tutti con largo anticipo, distribuendoci i compiti secondo le competenze, ci riusciremo. Dal canto nostro, stiamo già facendo uno sforzo per garantire il rispetto delle regole e della sicurezza. Un compito che è reso difficile dall’ignoranza totale dei cittadini, ma anche degli addetti ai lavori”.