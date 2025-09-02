Conferimento rifiuti, operativo servizio di videosorveglianza a Licata

È operativo il servizio di videosorveglianza cittadino a Licata. A rendere nota è il primo cittadino, Angelo Balsamo. Sono già state elevate le prime sanzioni per conferimento irregolare dei rifiuti.

“Ricordiamo, dice il sindaco Balsamo, che l’orario di conferimento nelle batterie di cassonetti multi raccolta è dalle ore 20:00 alle 5:30 in estate e dalle ore 18:00 alle 5:30 in inverno. Non ci sarà alcuna tolleranza verso i trasgressori le sanzioni possono arrivare fino a 10.000 euro e i responsabili verranno segnalati all’Autorità Giudiziaria”, ha detto il primo cittadino invitando tutti i cittadini al rispetto delle regole, per garantire decoro urbano e tutela ambientale.