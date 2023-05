Elezioni, Giuseppe Conte giovedì a Licata

Il leader del M5S, Giuseppe Conte, sarà due giorni in Sicilia, il 25 e il 26 maggio, per incontri elettorali per le Comunali nell’isola, dove si vota il 28 e il 29 maggio. Giovedì Conte sarà alle 12 a Trapani, alle 17.30 Licata per sostenere il candidato sindaco Fabio Amato e alle 20.30 a Catania. L’indomani sarà alle 11.30 a Modica (Ragusa), alle 17 a Ragusa, e alle 19 a Siracusa.

“Insieme al presidente Conte, a Roberto Fico, ai nostri portavoce e agli attivisti vecchi e nuovi che si stanno avvicinando al Movimento 5 Stelle – dice Di Paola – stiamo spiegando l’effetto che il Movimento ha per i Comuni in tema di riorganizzazione dei bilanci e ripristino dei servizi essenziali per i cittadini. Stiamo spiegando come il centrodestra sta affossando tutto il Sud con la riforma sull’autonomia differenziata. Città dopo città rendiamo l’Altra Sicilia possibile. Stiamo notando una partecipazione davvero incoraggiante che speriamo di tradurre in preferenze alle imminenti elezioni amministrative. In questo contesto, voglio rivolgere un appello al voto: andiamo tutti alle urne. E’ importante per la democrazia e per migliorare la qualità della vita nelle nostre comunità”, conclude Di Paola.