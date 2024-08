Fiamme all’esterno di un deposito di frutta a Licata, al via le indagini

Al via le indagini sull’incendio che nel pomeriggio di venerdì ha interessato un magazzino adibito alla vendita di frutta e verdura a Licata. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, hanno danneggiato alcune pedane in legno e dei carrelli in plastica. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina che hanno domato il rogo. Presenti anche i carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato le indagini. Il danno non è ancora stato quantificato ma comunque non è coperto da assicurazione. Sentito in prima battuta il titolare dell’attività commerciale, un 43enne del posto.