Tragico incidente autonomo: morto scooterista

La salma dello sfortunato motociclista si trova già all'obitorio dell'ospedale Guzzardi di Vittoria.

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Gravissimo incidente stradale “autonomo” sulla Sp 4. Uno scooterista extracomunitario è stato trovato a terra accanto al suo scooter (nella foto Assenza) sulla strada che porta da Comiso a Pedalino, sulla SP 4., nei pressi di un distributore di carburante.

Sul posto sono intervenuti prontamente l’ambulanza medicalizzata del 118, che ha constatato il decesso della persona alla guida dello scooter. La Polizia locale di Comiso è presente sul posto per i rilievi di legge e di rito, e l’ambasciata di competenza è già stata attivata. La salma dello sfortunato scooterista si trova già all’obitorio dell’ospedale Guzzardi di Vittoria.

