Fiamme in una villetta a Licata, al via indagini

I vigili del fuoco di corso Argentina di Licata sono intervenuti questa notte in via Antonio Cassará per un incendio che si è sviluppato una villetta disabitata. Con molta probabilità, qualcuno si è intrufolato all’interno dell’abitazione, appiccando il fuoco a due materassi nella camera da letto. Lanciato l’allarme sul posto i vigili del fuoco che hanno spento il rogo che si è sviluppato al piano terra e al primo piano; presenti anche i poliziotti del locale commissariato che hanno avviato le indagini per capire cosa sia successo.