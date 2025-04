“Incendia appartamento mentre i proprietari sono all’estero”, indagato 35enne

Avrebbe appiccato un incendio ad un’abitazione in via Cassarà, a Licata, mentre i proprietari si trovavano all’estero. Il sostituto procuratore della Repubblica, Annalisa Failla, ha iscritto nel registro degli indagati un trentacinquenne per il rogo avvenuto mercoledì scorso.

In quell’occasione sono stati danneggiati il piano terra ed il primo piano dell’immobile. I sospetti della polizia sono ricaduti subito sul trentacinquenne che, la sera dopo, è stato anche sottoposto a perquisizione. Gli agenti hanno anche sequestrato un accendino che l’uomo avrebbe utilizzato per compiere il gesto doloso. L’indagato ha nominato l’avvocato Gianfraco Pilato.