Incendio rifiuti a Licata, tavolo tecnico in Prefettura: scuole chiuse fino a mercoledì

Si è svolto un tavolo tecnico in Prefettura questa mattina per fare il punto della situazione sulle attività di spegnimento dell’incendio che ha interessato l’area di stoccaggio rifiuti in contrada Piana Bugiades. Al comitato hanno preso parte il viceprefetto Elisa Vaccaro, i rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Licata, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento, della Questura, del Comando provinciale dei Carabinieri e del Nucleo Anticrimine Natura, della Polizia Stradale, della Protezione civile regionale e provinciale, dell’ARPA, dell’Ispettorato Ripartimentale Forestee.

“Un tavolo tecnico per affrontare adesso la vicenda dell’impatto ambientale in attesa dei risultati dell’Arpa sui campionamenti di aria. La Prefettura e la Procura stanno lavorando di pari passo perchè non dimentichiamo che si tratta di un sito che è posto sequestro”, ha detto a margine della riunione il viceprefetto Elisa Vaccaro.

I vigili del fuoco anche questa mattina stanno continuando a lavorare; ben 38 squadre hanno operato per spegnere il rogo; adesso si sta procedendo a rimuovere i rifiuti spenti in un’area adiacente della ditta posta sequestro, che con provvedimento straordinario, ne è stato consentito l’uso temporaneo. Al termine del tavolo tecnico permanente in Prefettura, è stato stabilito che le scuole di ogni ordine e grado di Licata resteranno chiuse fino a mercoledì 24 Gennaio. Si raccomanda oltretutto di uscire di casa e spostarsi solo se necessario. Inoltre per la mattinata di mercoledì è prevista un’ulteriore riunione del CCS per seguire l’evoluzione delle operazioni in corso.