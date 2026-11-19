Sono stati avviati i progetti di inclusione scolastica rivolti agli studenti con disabilità che frequentano gli istituti scolastici secondari di secondo grado della provincia e promossi dal Settore Pubblica istruzione e solidarietà sociale del Libero Consorzio comunale di Agrigento.

“Sono progetti – dichiara l’assessore con delega all’Istruzione Anna Triglia – che prevedono la realizzazione di laboratori teatrali, musicali, artistici, sportivi, gastronomici ed espressivi destinati agli studenti con disabilità che verranno realizzati entro il 2026”. “Questi progetti – afferma il presidente Giuseppe Pendolino – prevedono, come da bando, il coinvolgimento del gruppo classe o di un più ampio gruppo di studenti in modo da realizzare la loro effettiva inclusione”. I progetti sono stati ammessi a finanziamento, dopo un’attenta valutazione fatta dalla commissione appositamente costituita e presieduta dalla dirigente del Settore delle Politiche del lavoro e dell’istruzione Maria Antonietta Testone.

“I progetti – spiega la Dirigente Testone – sono stati selezionati diversificando la tipologia di disciplina interessata e tenendo conto anche della collocazione territoriale in modo da coinvolgere l’intero territorio provinciale. Questi progetti dovranno essere realizzati in orario extrascolastico o in periodi in cui gli studenti non sono impegnati in attività curriculare”. Il presidente Pendolino e l’assessore Triglia precisano infine che questi progetti in fase sperimentale, possano essere realizzati anche nei prossimi anni in considerazione del valore inclusivo per gli studenti non solo da un punto di vista scolastico ma anche in prospettiva lavorativa e non da ultimo, per il supporto che può essere dato alle loro famiglie.