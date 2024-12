Notte di fuoco in via Fabio Filzi a Licata. Ad andare i fiamme una Fiat Panda. In zona lanciato l’allarme sono giunti i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo; presenti anche i Carabinieri che hanno avviato le indagini. L’auto si è incendiata nella parte iniziale. Tutte le piste restano aperte: dalla natura dolosa del rogo al corto circuito.