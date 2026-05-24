Licata

Licata, aggredisce poliziotti e gestori di una pizzeria: denunciato marocchino

L'uomo deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto di fornire le generalità

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Gli agenti del commissariato di Polizia di Licata hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento un uomo, 46enne, di nazionalità marocchina, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e rifiuto di fornire le generalità.

L’uomo nella serata di ieri ha creato il caos in una pizzeria del centro storico; prima si è scagliato contro i gestori dell’attività, poi all’arrivo della volante della Polizia ha danneggiato l’auto e ha tentato di aggredire anche gli agenti rifiutandosi di fornire le sue generalità.

Per il 46enne, immigrato irregolare, è scattata la denuncia.

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