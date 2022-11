Licata, al via lavori per messa in sicurezza della foce del fiume Salso

È stato portato a termine il primo lotto di interventi riguardante i lavori di riefficientamento del fiume Salso. Dopo la messa in sicurezza del ponte in contrada Stretto e la relativa disostruzione e liberazione da anfratti del tratto di fiume attiguo, da ieri mattina, sono iniziati i lavori di disostruzione della foce del fiume Salso.

Ad annunciarlo è il Sindaco di Licata Giuseppe Galanti e l’Assessore alla Protezione Civile Giuseppe Ripellino.

I lavori, progettati e appaltati per una somma di circa 900mila euro dal Genio Civile di Agrigento diretto dall’arch. Rino La Mendola e coordinati dal dott. Franco Pitruzzella, renderanno più sicuro il corso d’acqua, consentendo di ridurre i pericoli per la Città in caso di piene.

“È stato da poco ultimato – commentano il sindaco Galanti e l’assessore Ripellino – il primo lotto di interventi che consentiranno la risagomatura complessiva del fiume Salso che sfocia nella nostra Città. Terminati i lavori di messa in sicurezza del ponte in contrada Stretto con la liberazione da anfratti e la disostruzione del tratto di fiume attiguo, da ieri mattina, sono iniziati i lavori di messa in sicurezza della foce. Grazie a questi fondamentali interventi realizzati dal Genio Civile di Agrigento, sarà finalmente possibile restituire maggiore sicurezza al nostro territorio, soprattutto, – concludono Galanti e Ripellino – in occasione delle piene che ogni anno si verificano quando a monte le piogge sono molto intense“.