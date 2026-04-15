Licata, aperto il nuovo Mercato Ortofrutticolo

Il Mercato Ortofrutticolo di Licata finalmente aperto ed è stato ufficialmente consegnato al consorzio che ne curerà la gestione, segnando l’avvio delle attività operative. “Un risultato importante per la città, che rappresenta un passo concreto verso il rafforzamento del comparto agricolo e commerciale del territorio, offrendo una struttura moderna ed efficiente al servizio degli operatori e della comunità”, dichiara il sindaco Balsamo.

Un investimento complessivo di € 6.000.000,00 finanziati dall’Assessorato Regionale Attività Produttive. “È un risultato che rivendico con serietà, perché dietro quel finanziamento c’erano visione, impegno istituzionale e attenzione concreta verso le esigenze della città. Proprio per questo, non credo che oggi ci sia molto da esultare con tagli di nastro, passerelle e toni trionfalistici. Quando un’opera finanziata nel 2017 e con lavori consegnati già nel 2019 arriva alla piena fruibilità solo dopo così tanti anni, il tema vero non è la celebrazione, ma il ritardo. La tempestività è uno dei criteri fondamentali con cui si misura l’efficienza dell’azione amministrativa, soprattutto quando si eredita un’opera già finanziata e si è chiamati a completarne rapidamente l’attuazione per metterla, davvero, al servizio della comunità”, dichiara il deputato Ars, Angelo Cambiano.