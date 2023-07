Licata, attivo il numero per il sostegno al pagamento canoni di locazione

L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Angelo Balsamo, rende noto che, in attuazione del progetto “Avviso Pubblico n. 1/2021 PrinS”, a valere sulle risorse “REACT-EU Asse 6 del PON Inclusione 2014-2020”, relativo ad azioni di pronto intervento sociale per coloro che versano in condizioni di povertà estrema e marginalità, è possibile rivolgersi agli operatori sociali in servizio presso gli uffici di via Marianello, a Licata.

Ad annunciarlo è l’assessora ai Servizi Sociali del Comune di Licata, Maria Platamone.

Le persone che hanno particolari difficoltà nel pagamento del canone di locazione, titolari di regolare contratto, possono contattare gli operatori sociali al numero telefonico 3386304453.

Gli operatori valuteranno la necessità degli interventi da attivare garantendo anonimato e privacy.