Licata, cucciolo rischia di essere investito: messo in salvo dai poliziotti

Un cucciolo di meticcio è stato messo in salvo dai Poliziotti del commissariato di Licata che hanno avvistato il cagnolino mentre vagava in strada rischiando di essere investito. Gli agenti lo hanno messo in salvo e affidato alle cure veterinarie. A renderlo noto è la pagina facebook Agente Lisa, profilo friendly della Polizia di Stato, per le emergenze chiamare il 113 o NUE 112.