Licata, deve scontare condanna per maltrattamenti in famiglia: arrestato

I poliziotti del commissariato di Licata, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Palermo, hanno arrestato un cinquantenne. L’uomo è stato condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia e deve scontare la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione. Dopo le formalità di rito, il cinquantenne è stato associato nella casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento.