Maltempo, danni e disagi a Licata

Strade allagate, traffico rallentato e primi disagi segnalati dai cittadini.

Pioggia intensa in queste ore su Licata e in diverse zone dell’Agrigentino. Strade allagate, traffico rallentato e primi disagi segnalati dai cittadini. Una delle zone più colpite dagli allagamenti provocato dalla pioggia è stata la Strada Comunale Marcotto. Qui i volontari dell’Unac sono intervenuti, nelle prime ore del mattino, per prosciugare l’acqua.
In via Mauro De Mauro i volontari di Guardia Costiera Ausiliaria di Licata e Falchi di Palma di Montechiaro, hanno soccorso un automobilista rimasto bloccato nella strada invasa dall’acqua.

Alla Playa a preoccupare è soprattutto la condizione del canalone Safarello; alcuni cittadini sono rimasti bloccati nelle loro case. Monitoraggio in corso da parte dell’amministrazione comunale, con la presenza del Sindaco Balsamo, della Protezione civile comunale e delle associazioni di volontariato.

Crollata parte del muro perimetrale del Cimitero dei Cappuccini e sul posto sono intervenuti i volontari dell’Aisa per transennare la zona e metterla in sicurezza. Fortunatamente al momento del crollo non si trovava nessuno in zona nè c’erano  mezzi parcheggiati.

