Licata, forte odore di gas: scattano i controlli ma è un falso allarme

“Venite subito a controllare: si sente una gran odore di gas, potrebbe esserci stata una perdita”. Questa è la chiamata che questo pomeriggio hanno ricevuto i Vigili del fuoco del distaccamento di Licata per una presunta fuga di gas. In via Matteotti sono arrivati due squadre di pompieri, con autoscala, carabinieri e due ambulanze; le verifiche fatte, tuttavia, non hanno portato a trovare alcuna perdita alla rete del gas o dispersione di liquami derivanti da impianti fognari. Trattasi dunque di un falso allarme.